45-летний миллионер из США тратит $2 млн в год, чтобы снова иметь тело и здоровье 18-летнего

Миллионер Брайан Джонсон больше не хочет быть 45-летним. Он стремится снова иметь тело и здоровье 18-летнего парня.

В достижении этой цели ему помогает целая группа врачей и ученых, и он ведет здоровый образ жизни. Джонсон тратит 2 миллиона долларов в год, чтобы осуществить свою мечту.

В 2008 году вышел фильм Дэвида Финчера "Загадочная история Бенджамина Баттона". В нем рассказывается история человека, которого играет Брэд Питт, который не стареет, а молодеет. Фильм считался фэнтезийным, но спустя 15 лет в США миллионер, вложив огромные деньги, решил воплотить сценарий фильма в жизнь.

Bloomberg опубликовал отчет о Брайане Джонсоне — 45-летнем миллионере из южной Калифорнии. Он тратит 2 миллиона долларов в год, чтобы обратить вспять процесс старения. С этой целью Джонсон назначил 30 врачей и экспертов в области здравоохранения для наблюдения за каждой функцией его тела.

Для достижения своей цели Джонсон ежедневно делает инъекции красоты. Кроме того, он потребляет ровно 1977 калорий в день и много добавок и лекарств. Каждый день у него также есть час тренировок, во время которых он работает над своим телом. Кроме того, Джонсон всегда засыпает в одно и то же время, за два часа до этого надев светонепроницаемые очки.

Проснувшись, она чистит зубы, пользуется ирригатором и зубной нитью, затем полощет их маслом чайного дерева и наносит гель с антиоксидантами. Более того, чтобы восстановить повреждения кожи, вызванные солнцем, он семь раз в день наносит крем и раз в неделю проходит кислотный пилинг и лазерную терапию.

Каждый день миллионер проходит серию медицинских тестов, чтобы контролировать свой прогресс. По данным, предоставленным Bloomberg, эта работа приносит свои плоды. Цель Джонсона - иметь физическое тело 18-летнего юноши. Пока это частично удалось. Тесты показывают, что у него сердце 37-летнего, кожа 28-летнего, а объем легких и физическая форма 18-летнего. Его деснам всего 17 лет.

Оливер Золман, возглавляющий команду, работающую с Джонсоном, сказал Bloomberg, что его работа только начинается и что у него есть еще сотни идей для изучения, включая ряд экспериментальных методов генной терапии.