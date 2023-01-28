Илья Прусикин из Little Big признан иностранным агентом

Министерство юстиции России включило артиста в новый реестр иноагентов. Ксения Собчак уже отреагировала на эту новость.

Министерство юстиции Росии опубликовало обновленный список иностранных агентов. Как выяснилось, туда включен певец Илья Прусикин, который сейчас строит свою карьеру за рубежом, сообщает СтарХит.

«И.В. Прусикин имел поддержку от иностранных источников, осуществлял в недружественных странах концертную деятельность с призывами прекратить СВО на Украине, распространял недостоверную информацию о деятельности органов госвласти. Проживает за пределами РФ», — сообщили в ведомстве.

На эту новость уже отреагировала Ксения Собчак, ранее бравшая у артиста интервью для своего YouTube-канала.

«Мой друг Илья Прусикин, хороший парень, талантливый музыкант, честный человек — теперь иноагент. Что тут скажешь? Такие времена: следить за каждым словом, за каждым рассказанным анекдотом, за каждой фотографией. Скорости расправ пошли космические», — так написала журналистка в Telegram-канале.

В начале января Прусикин вызвал шквал возмущения у публики, выложив в личном блоге неоднозначный ролик. Артист на Рождество соорудил из креста скейтборд и покатался на нем в Лос-Анджелесе.