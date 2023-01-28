Цунами китайской парфюмерии вытесняет ароматы Запада

По прогнозам, к 2025 году рынок парфюмерии в Китае будет расти на 17 процентов в год, а объем продаж достигнет 2,39 миллиарда долларов.

Чтобы завоевать огромный молодой рынок самой густонаселенной страны мира, производители парфюмерии в Китае следуют трем золотым правилам косметических брендов: создавать привлекательный дизайн своей продукции, использовать локализованные маркетинговые стратегии и продавать по доступным ценам.

Сейчас в секторе парфюмерии в Китае наблюдается настоящий бум.

Во времена древних китайских династий в стране использовали цветочные и древесные эссенции для намазывания тел и ароматизации помещений по лечебным и оздоровительным причинам.

А во время китайской культурной революции двадцатого века, установившей строгий коммунистический режим, было наказуемо поддаваться соблазнам роскошной косметики, поэтому многочисленный рабочий класс держался в стороне от любых личных вещей, прославляющих капиталистическую систему.

Сегодня китайцы уделяют пристальное внимание запаху тела, хотя дезодоранты здесь не популярны. Это имеет биологическую основу: просто запах китайцев менее сильный, чем у других этнических групп.

В этом легко убедиться, сравнив запахи в переполненном китайском автобусе и лондонском метро. Китайскому населению повезло, что у него есть вариант гена под названием ABCC11, который изменяет химический состав их пота и делает его менее “пахучим”.

Открытость Китая капиталу и международным рынкам привела к глубоким изменениям в привычках новых поколений, которые проявляют большую готовность к изменениям и инновациям.

По оценкам швейцарского производителя парфюмерии и косметических ингредиентов Givaudan, ежедневные пользователи парфюмерии в Китае составляют от 5 до 7% от общей численности населения. А это значит, что потенциал огромен.

Вот почему компания Givaudan стала одним из ключевых игроков в индустрии парфюмерии. В июне 2021 года Givaudan объявила о своем партнерстве с китайским порталом розничных продаж Tmall с целью запуска лаборатории генерации инноваций.

Цель состоит в том, чтобы ускорить процесс разработки ароматов, которые удовлетворит особый вкус китайских потребителей.

Директор по парфюмерии Givaudan в Китае и Корее Ялин Ли сказал Jing Daily, что эта уникальная возможность позволит им сократить время, необходимое для разработки продукта с изысканными ароматами, с 40 недель до месяца.

Одна из стратегий, используемых при разработке продукта, заключается в создании ароматов, вызывающих ностальгию и знакомые аспекты китайской жизни.

Большинство китайских духов продаются по цене около 44 долларов за упаковку объемом 50 мл, хотя это минимальная цена в широком ассортименте, которая может достигать сотен долларов.

Рынок кажется настолько прибыльным, что крупнейшая в мире технологическая компания ByteDance, материнская компания TikTok, решила попытать счастья на этом новорожденном рынке, выпустив парфюм под названием EMOTIF.

Аналитическая платформа Mintel прогнозирует, что к 2025 году рынок парфюмерии в Китае будет расти на 17 процентов в год, а объем продаж достигнет 2,39 миллиарда долларов.

Mintel уверяет, что отличительной чертой местных потребителей является то, что они с большой готовностью пробуют новые бренды в своем неизведанном мире ароматов.