Американский магнат Уоррен Баффет объяснил, почему никогда не вкладывается в недвижимость

Один из крупнейших в мире инвесторов с состоянием более ста миллиардов долларов считает, что это отдельный вид бизнеса, а не пассивный источник дохода.

Долгосрочная инвестиционная стратегия одного из самых успешных предпринимателей мира Уоррена Баффета доказала свои преимущества практически в любых рыночных условиях за последние несколько десятилетий – в условиях рецессии, высокой инфляции и дефляции.

Считается, что успех американского бизнесмена базируется на его приверженности своей стратегии.

За эти годы появилось и исчезло бесчисленное количество новых инвестиционных техник и алгоритмов, но Баффет сохранил свою относительно простую стратегию выбора солидных компаний и сосредоточения внимания на долгосрочном росте.

Может показаться странным, что человек с таким дисциплинированным подходом к инвестированию не приобрел недвижимость – помимо фермы площадью 40 акров и своей личной резиденции.

Покупка недвижимости и управление ею - это скорее бизнес, чем инвестиции, и Баффет знает, что лучше потратить время на выбор компаний для инвестирования, чем на управление бизнесом в сфере недвижимости.

Отдача, получаемая от владения недвижимостью, является прямым результатом времени, энергии и денег, которые в нее вкладываются. Хотя этот бизнес для некоторых был источником больших состояний, это просто не тот бизнес, который имеет смысл для большинства людей.

Инвестирование в недвижимость - это совсем другая история. Пассивные инвестиции в недвижимость позволяют инвесторам пожинать плоды этого прибыльного класса активов, не беря на себя управленческих обязанностей.