Хакеры выложили в сеть персональные данные 14 тысяч белорусов с одного из медицинских сайтов

Как сообщили в Национальном центре защиты персональных данных РБ, стали доступны личные данные около 14 500 граждан Беларуси, которые содержались в одном из медицинских онлайн-сервисов.

Хакеры взломали Интернет-ресурс inmed.by, на котором производилась онлайн-запись на прием к специалистам в медицинских центрах, передает Sputnik.

В открытом доступе оказались такие данные, как ФИО и личные номера телефонов.

Специалисты проводят проверку по данному факту и напоминают, что в таких случаях очень важна оперативность, поэтому сообщать о фактах взлома владельцы Интернет-ресурсов должны сразу после обнаружения взлома.

Это не первый случай крупной утечки персональных данных белорусов в сеть. В прошлом месяце таким же образом пострадало 42 000 клиентов «Белгазпромбанка».