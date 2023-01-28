Хакеры выложили в сеть персональные данные 14 тысяч белорусов с одного из медицинских сайтов
2023-01-28 12:00
Как сообщили в Национальном центре защиты персональных данных РБ, стали доступны личные данные около 14 500 граждан Беларуси, которые содержались в одном из медицинских онлайн-сервисов.
Хакеры взломали Интернет-ресурс inmed.by, на котором производилась онлайн-запись на прием к специалистам в медицинских центрах, передает Sputnik.
В открытом доступе оказались такие данные, как ФИО и личные номера телефонов.
Специалисты проводят проверку по данному факту и напоминают, что в таких случаях очень важна оперативность, поэтому сообщать о фактах взлома владельцы Интернет-ресурсов должны сразу после обнаружения взлома.
Это не первый случай крупной утечки персональных данных белорусов в сеть. В прошлом месяце таким же образом пострадало 42 000 клиентов «Белгазпромбанка».
Опубликовано: Наталья Замечалова