Планировала выйти замуж за любимого человека, но узнала, что у него уже есть жена и сын, и не знаю верить ли ему, что он разведется

Мы со Львом встречались полгода, и я была уверена в нем, но, случайно заглянув в его паспорт, обнаружила, что он женат, и у него есть ребенок.

Мне 27 лет, моему парню Льву 32, нашли мы друг друга на сайте знакомств, у нас начался роман, мы часто встречались, и я была уверена, что нашла любовь своей жизни, поэтому не обращала внимания, что Лев постоянно якобы уезжал на выходные к родителям, и редко приглашал к себе домой.

В одну из наших встреч я заглянула к нему в паспорт, чтобы узнать его фамилию. Спрашивать после полугода встреч было неудобно. А оказалось, что у моего избранника уже есть жена и ребенок 2020 года рождения. Я была в шоке.

Лев рассказал, что женился по залету на случайной партнерше: пожалел ее, когда беременность прервалась, а потом она забеременела снова, и он уже оставался с ней ради ребенка, но в итоге появился биологический отец мальчика, который на деле и не сын Льва. Он планирует развестись с женой, но я боюсь ему верить, ведь он мне уже солгал насчет своего положения.