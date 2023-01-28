Моей маме сделали операцию после перелома шейки бедра: я хочу нанять ей сиделку с медобразованием, а она считает, что ухаживать за ней должна я
2023-01-28 12:09
Отношения с мамой сильно испортились: она нуждается в уходе после операции, но категорически против сиделки, а я не могу бросить работу и свою семью.
После операции моей маме нужна специальная реабилитация, поэтому я решила нанять ей профессионала, а она говорит, что я плохая дочь, раз не хочу за ней ухаживать. А я реально не могу.
У меня неплохая работа и доход, больше, чем у мужа, поэтому бросать ее никак нельзя. К тому же у меня есть своих двое детей, о которых мне нужно заботиться.
Но мама не слышит никаких доводов. Я ее не бросаю, буду навещать, приносить продукты, готова общаться. Но она упорно хочет, чтобы с ней сидела я, говорит, что я плохая дочь, и даже настроила против меня соседок по подъезду.
Опубликовано: Эльза Ли