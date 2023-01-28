Повысить иммунитет можно естественными способами: считает доктор Евгений Комаровский
2023-01-28 13:09
Известный педиатр Евгений Комаровский рассказал, как понять, что иммунитет снижен, и как его повысить.
Основной признак сниженного иммунитета наличие осложнений при малейших заболеваниях. Если вы заметили подобное за собой, пора действовать. Комаровский не советует принимать аптечные препараты из-за побочек и краткосрочного их действия.
А хорошими помощниками в этом деле вам станут регулярные и посильные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе и температурный контраст. Из продуктов в рацион стоит ввести хрен, чеснок и лук.
Крайне важен в деле поддержания иммунитета здоровый ночной сон, питание без пищевого мусора, уравновешенное душевное состояние и минимизация стрессового фактора.
Опубликовано: Эльза Ли