Традиционный туалет в Турции - обычная дырка в полу, он есть в каждом доме

В Турции для туристов всегда много интересного: сладости, ткани, сувениры, архитектура. Есть еще нечто, что обращает на себя особое внимание гостей страны - это странные турецкие туалеты.

Традиционным для турков считается туалет в виде отверстия в полу, вроде тех, что можно встретить в российских общественных туалетах на вокзалах.

Для входа в турецкий туалет нужна отдельная пара обуви, в обычной туда заходить нельзя.

Здесь нет туалетной бумаги, но есть шланг или ковшик с водой для проведения гигиенических процедур, которые турки считают более полезными для здоровья.

Классические туалеты турецкие граждане считают грязными, и это связано с религиозными представлениями.

Находясь в уборной, для ухода за собой можно использовать только левую руку, правой отводится более почетная роль - прием пищи.

Современные турецкие жилища оборудуются одновременно двумя уборными: классической с привычным унитазом и традиционной турецкой с дыркой в полу.