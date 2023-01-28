Неряшливая женщина: определить, что вы имеете дело с особой, не следящей за собой можно по этим моментам в поведении

Поведение женщины раскроет вам, уважает ли она себя и окружающих, или является безразличной неряхой.

По манерам поведения легче всего определить отношение женщины к себе и окружающим. И для этого не нужно долго с ней встречаться и общаться. Посмотрите, как и где дама поправляет свой макияж.

Неприличным считается делать это на глазах у всех в кафе, например. Если девушка такое себе позволяет, это вызывает вопросы. Равно как и ее манера носить солнцезащитные очки на голове на манер обруча. Это удобно, но опрятности не добавляет.

Если женщина не стесняется демонстрировать неухоженные участки тела, это тоже заставляет задуматься о ее отношении к уходу. Открытые небритые подмышки, старый сшелушивающийся маникюр и педикюр, неухоженные пятки говорят красноречивее любых слов.