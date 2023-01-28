Диетолог Дюваль рассказала, какая ягода помогает, если постоянно мерзнут руки и ноги

Постоянный холод в руках и ногах - это не признак переохлаждения, а симптом развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Анжелика Дюваль объяснила, почему постоянно зябнут конечности: такое бывает "из-за недостаточного кровоснабжения". Лечить сердце и сосуды должен кардиолог.

Человек же может со своей стороны улучшить состояние сосудистой системы, включив в рацион виноград темных сортов.

Мнение специалиста о темном винограде:

"В нем содержится вещество ресвератрол, которое достаточно быстро и безопасно восполняет необходимые для питания сосудов элементы. Это дает мощный оздоровительный эффект"

Для оздоровления сосудов хватает 100 г в день. Причем есть виноград нужно, не смешивая с другими продуктами. Лучше пусть это будет как отдельный прием пищи.