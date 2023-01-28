ВС РФ продолжили наступление на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что солдаты российской армии продолжили активное наступление на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

28 января заместитель начальника и начальник Управления пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о ситуации на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Конашенков утверждает, что на данных участках фронта подразделения группировки войск «Восток» продолжили успешные наступательные действия, нанося огневое поражение бойцам Вооружённых сил Украины.

За минувшие сутки спецоперации на вышеуказанных направлениях солдаты армии России уничтожили до семидесяти единиц живой силы, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, три гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходную гаубицу «Гвоздика» ВСУ.