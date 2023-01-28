Фидаров пообещал «разобраться» со Смольяниновым за слова про Россию

Участвующий в спецоперации актёр Сослан Фидаров утверждает, что изобьёт своего коллегу Артура Смольянинова за его высказывания в адрес политики Владимира Путина относительно Украины.

Вечером субботы принимающий участие в СВО на Украине актёр Сослан Фидаров публично заявил, что намерен избить коллегу по цеху Артура Смольянинова (признан иноагентом по решению Министерства юстиции РФ) за его недавние высказывания о готовности стрелять в участников спецоперации и безразличии к будущей судьбе России.

Примечательно, что Фидаров и Смольянинов получили широкую известность после того, как снялись в одном фильме, которым является популярная кинокартина о войне "Девятая рота".