Дмитрий Медведев назвал главу МИД Германии полезной дурой

2023-01-28 19:02

Такое высказывание бывший президент РФ позволил себе после выступления Аннылены Бербок на заседании ПАСЕ.

С высокой трибуны германский министр заявила, что сейчас страны Европы воюют с Российской Федерацией.

Ну а раз европейские страны находятся в состоянии войны с Россией, то они обязаны увеличить помощь сражающейся за всех их Украине.

В своем англоязычном твиттер российский политик указал, что РФ полезно наличие во главе МИД такой полезной дуры.

Опубликовано: Сергей Стаалкер









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