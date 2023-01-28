Дмитрий Медведев назвал главу МИД Германии полезной дурой
2023-01-28 19:02
Такое высказывание бывший президент РФ позволил себе после выступления Аннылены Бербок на заседании ПАСЕ.
С высокой трибуны германский министр заявила, что сейчас страны Европы воюют с Российской Федерацией.
Ну а раз европейские страны находятся в состоянии войны с Россией, то они обязаны увеличить помощь сражающейся за всех их Украине.
В своем англоязычном твиттер российский политик указал, что РФ полезно наличие во главе МИД такой полезной дуры.
Опубликовано: Сергей Стаалкер