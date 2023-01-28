Вдова Александра Абдулова Юлия Мешина больше не одинока: рассекречен ее бойфренд

Вдова Александра Абдулова решила устроить личную жизнь: в ее жизни появился новый мужчина, имени которого она пока не называет.

С момента смерти Александра Абдулова прошло уже 14 лет. Все это время его вдова Юлия Мешина открещивалась от вопросов по поводу личной жизни, ведь она очень любила Александра, и тяжело переживала его утрату.

Но, похоже, раны затянулись, и Юлия решила подумать о личном счастье. Поговаривают, что новым ее бойфрендом стал личный водитель. Соседи Юлии Мешиной, говорят, что часто видят Юлию в компании мужчины. Недавно они вместе были на могиле Александра Абдулова.

Не исключено, конечно, что это просто досужие фантазии, поскольку никаких компрометирующих кадров журналистам снять не удалось. Мешина отказывается контактировать с прессой, равно как и ее и Абдулова дочь Евгения, которая сейчас учится в обычной школе, и не афиширует родство.