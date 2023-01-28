GreenMedInfo.com: Натуральные средства для лечения камней в почках

Камни в почках есть почти у 12% населения Земли. Эта болезнь одна из самых распространенных из всех недугов мочевыводящих органов. Значительное увеличение заболеваемости связано с образом жизни и питанием.

Бороться с камнями в почках или предотвратить их появление можно природными средствами.

Вода

Если каждый день пить воду в таком количестве, чтобы образовывалось 2,5 л мочи, то можно будет уберечь себя от образования камней в почках.

Лимонный сок

Цитрат в составе лимонной кислоты помогает предотвращать появление камней.

Омега-3 жиры

Если принимать омега-3 месяц, снижается риск образования камней из кристаллов оксалата кальция.

Апельсиновый сок

В этом соке, как и в лимонном, содержится цитрат. В апельсиновом соке при этом более низкое содержание оксалатов кальция и мочевой кислоты.

Витамин Е

Смягчает окислительный процесс, влияющий на образование камней у туберкулезных больных. Снижает риск образования отложений в почках.