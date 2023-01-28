На Земле резко ускорилось общее старение населения

Проблема старения населения характерна для большей части мира, потому что семьи становятся меньше, а люди живут дольше.

Общее старение населения на Земле обусловлено двумя процессами: снижением рождаемости и снижением смертности. Данные ООН свидетельствуют о том, что к середине нынешнего столетия большинство мест, где молодежь доминирует над стариками, будут сосредоточены к югу от Сахары и в африканских странах.

А в Латинской Америке, Европе и Азии правительствам государств придется поддерживать быстро растущее число уязвимых пожилых граждан. Сейчас лишь немногие страны пытаются что-то предпринять для изменения демографической ситуации в ближайшем будущем.

Для этого необходимо провести политические и социальные перемены. Но немногие политики задумываются об их важности.

Демографические изменения в мире происходят, но очень медленно. По данным о рождаемости правительства и ученые разных стран могли бы спрогнозировать то, как изменится население через полвека, если не будет крупных катастроф, например, войн.

По признанию многих аналитиков, долгосрочное и целенаправленное демографическое планирование сработало бы в этой ситуации намного лучше, чем точечная политика повышения пенсионного возраста в разных странах.

Аналитики считают 21 век переходным периодом человечества, в течение которого людям придется приспособиться к структурному переходу - чтобы каждое поколение могло хотя бы частично восполнять себя.