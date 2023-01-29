IRNA: в Иране произошел взрыв в городе Исхафан, где находится ядерный реактор

Агентство IRNA со ссылкой на местных жителей сообщает, что в иранском городе Исхафан произошел мощный врыв.

В этом городе находится экспериментальный ядерный реактор и создана инфраструктура, необходимая для производства ядерного топлива.

Исхафан – третий город в Иране по количеству населения, крупный культурный и промышленный центр.

Там также расположен государственный завод, выпускающий вооружения и боеприпасы.