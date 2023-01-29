Американский адмирал Бауэр: НАТО готово к прямому противостоянию с Россией
2023-01-29 01:30
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс готов к прямому противостоянию с Россией.
При этом он отметил, что на данном этапе НАТО необходимо перевооружение, переход к военной экономике мирного времени.
Бауэр пояснил, что это означает переориентацию промышленного производства в странах НАТО на военные цели.
Адмирал подчеркнул, что стратегические цели России не ограничиваются Украиной, а НАТО утратило монополию на военную инициативу.
Опубликовано: Светлана Репина