Американский адмирал Бауэр: НАТО готово к прямому противостоянию с Россией

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс готов к прямому противостоянию с Россией.

При этом он отметил, что на данном этапе НАТО необходимо перевооружение, переход к военной экономике мирного времени.

Бауэр пояснил, что это означает переориентацию промышленного производства в странах НАТО на военные цели.

Адмирал подчеркнул, что стратегические цели России не ограничиваются Украиной, а НАТО утратило монополию на военную инициативу.