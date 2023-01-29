Al Arabiya: Израиль начал специальную военную операцию в Иране

Новостное агентство Al Arabiya уведомляет, что израильские войска начали спецоперацию в Иране с целью демилитаризации данной страны.

Ночью 29 января в иранском городе Азаршехре произошёл взрыв на подконтрольном Министерству обороны оружейном предприятии, причиной которого является атака беспилотного летательного аппарата.

Издание Al Arabiya сообщает, что вооружённые силы Израиля начали специальную военную операцию Ирана, целью которой является демилитаризация иранского государства. По данным ряда зарубежных СМИ, крупная группировка израильских военных также вошла в город Шхем, находящийся на территории Палестинской автономии.

Вместе с тем военно-воздушные силы Ирана подняли в воздух истребительную авиацию, которая патрулирует небо над Тегераном для предотвращения новых атак израильских беспилотников.