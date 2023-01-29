Мельник предложил Германии перебросить свою подводную лодку в Черное море по суше, для борьбы с Черноморским флотом РФ

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник придумал новый план для своих немецких друзей, назвав его «креативной идеей».

«Немецкая подводная лодка производства ThyssenKrupp должна выбить российский флот из Черного моря», — написал Мельник в Twitter в субботу вечером.

Подводная лодка класса HDW 212A — одна из «лучших в мире». Бундесвер в настоящее время имеет шесть подводных лодок.

«Почему бы не послать одну в Украину?» — заявил Мельник. Однако, чтобы попасть в Черное море, подводной лодке пришлось бы пересечь Босфор. Поэтому Мельник предусматривает транспортировку наземным транспортом.