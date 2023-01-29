Bloomberg: Китай и Индия не помогут России в обходе санкций на экспорт нефтепродуктов
Россия не может рассчитывать на помощь Китая и Индии в смягчении последствий новых санкций ЕС, которые будут распространяться на импорт российских нефтепродуктов, пишет Bloomberg.
Новый пакет антироссийских санкций ЕС должен вступить в силу 5 февраля. Bloomberg сообщил на этой неделе, что Европейский Союз рассматривает возможность ограничения на уровне 100 долларов за баррель российского дизельного топлива и $45 за баррель мазута.
Отмечается, что Москва не может рассчитывать на помощь Китая и Индии в смягчении последствий санкций.
"Хотя обе страны стремятся покупать сырье - дешевую российскую нефть, они вряд ли будут покупать российское готовое топливо, так как сами являются экспортерами этого продукта", - сообщает Business Insider.
Более того: Китай и Индия производят топливо на собственных нефтеперерабатывающих заводах, которые также могут поставлять его в Европу. По данным Financial Times, китайский груз уже направляется в Латвию.
Business Insider описывает, какие решения есть у Кремля сейчас. Это включает в себя возможность сокращения производства очищенного топлива, что позволило бы сохранить добычу нефти на стабильном уровне, благодаря чему экспорт этого сырья в Индию и Китай был бы еще больше.
Опубликовано: Николай Скира
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Эльза
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