Николай Дроздов попал в реанимацию с многочисленными переломами рёбер
Ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов попал в реанимацию с многочисленными переломами рёбер после неудачного падения у своего дома в Москве.
29 января российское интернет-издание «ФАН», со ссылкой на художника Константина Мирошника, сообщило о том, что 85-летний российский путешественник и популяризатор науки Николай Дроздов попал в реанимацию с многочисленными переломами рёбер, где учёный проведёт ещё неделю.
Мирошник пояснил, что Дроздов неудачно упал около своего дома на юго-западе Москвы по пути с работы в МГУ.
По словам художника, ведущий телепередачи «В мире животных» не теряет оптимизма, рассказывает анекдоты про Штирлица и уже грезит о дальнейших путешествиях.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Эльза
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