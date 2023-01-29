Анастасия Волочкова закатила истерику в московской клинике

47-летняя балерина решила вплотную заняться здоровьем, но не сумела сдержать своих эмоций перед банальной процедурой.

Экс-прима Большого театра не так давно вернулась из отпуска, который провела на Мальдивах. По приезду Анастасия пожаловалась, что с трудом передвигается из-за постоянных болей в тазобедренном суставе, сообщает Космополитен.

Артистка обратилась за врачебной помощью. И выяснилось, что ей грозит инвалидность.

«Связки, суставы, кости - все это так перетружено, что теперь дает о себе знать. И еще какая-то третья степень: не знаю, не помню, как называется, потому не могу сейчас произнести», — подклилась Волочкова.

Если подтвердится, что у звезды коксартроз тазобедренного сустава третьей степени, это грозит ей хромотой и атрофией мышц. Больной при таком диагнозе не может передвигаться без инвалидного кресла.

Волочковой уже назначили лечение, и она побывала в клинике на процедурах.

«Я боюсь любых иголок. Потому приехала сдать кровь к проверенному человеку. Пока восстанавливаю бедро, делаю чекап. Я трусиха, я боюсь. Для меня иголка — это страшная вещь, равносильно операции. Моральную боль могу выдержать, а уколы — лишь с ужасом и истерикой», — поделилась Анастасия.

Она пыталась настроиться, но в итоге все равно не выдержала и устроила истерику. «Подожди, я уже сильно боюсь. Главное, говори просто, что сейчас будешь делать», — бормотала балерина.

Правда, после этого довольно быстро оправилась и даже сходила в баню. «Первое парение после Мальдив. Важно не смыть загар», — пошутила Анастасия.