После измен: жена Игоря Лифанова рассказала, какова обстановка в их семье в связи с громкими скандалами

По словам Елены Косенко, интимные подробности о ней слил человек, которого она знает лично. Но называть имя недоброжелателя женщина не стала.

СтарХиту стало известно о непростых отношениях Игоря Лифанова с его третьей женой. По данным источника издания, супруга Елена неверна своему мужу. Жена актера вышла на связь и прокомментировала изданию семейный скандал.

Елена не отрицала сведения, которые всплыли в Сети. Но о разводе, по ее словам, речи нет, тем более, что семья Лифановых сейчас вместе с ребенком отдыхает за границей.

«Мы с мужем и дочерью Алисой в отпуске, у нас все хорошо, и мы не реагируем ни на какие новости о нас», — сообщила Косенко.

По словам жены артиста, интимные подробности о ней слил человек, которого Елена знает лично. Но называть имя недоброжелателя женщина не стала.

Лифанов познакомился с Косенко в 2010-м. Звезде экрана на тот момент было 37 лет, его избраннице — 21 год. Когда завязался роман, Игорь еще состоял в браке с Татьяной Аптикеевой. Он развелся со второй женой тогда, когда узнал, что новая пассия ждет ребенка.

Лифанов сыграл свадьбу с Еленой, у них родилась дочь Алиса.

Сам Лифанов комментировать скандал не стал. Актер и ранее не очень любил общаться с журналистами, и сейчас тем более их избегает.