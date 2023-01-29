Эксперты раскрыли секреты стройности японцев

Жители страны Восходящего солнца включают в рацион продукты, которые дают сытость, а не лишний вес.

Среди японцев - самый низкий в мире процент людей с лишним весом. Что помогает им поддерживать стройность? Диетолог и блогер Риэ Мацуда рассказала о правилах, которые позволяют японцам оставаться стройными.

Как выяснилось, жители Страны Восходящего солнца избегают приправ, в которых много сахара и добавок. В частности, они используют соевый соус и мисо, а также - бульон даси, имбирь, зеленый лук.

Еду начинают с протеина. В таком случае он быстрее, нежели при употреблении овощей и углеводов, вырабатывает гормон инкретин. Этот гормон позволяет держать планку уровня глюкозы в крови.

Японцы включают в меню тушеную капусту и воду с лимонным соком. Тушеная капуста дает чувство сытости, при котором не понадобится дополнительная порция. А лимонный сок актирует гормон адипонектин, обладающий жиросжигающим свойством.

Кроме того, они употребляют оливковое, кунжутное и иные хорошие масла в сыром виде. Это повышает метаболизм. Оливковое масло, к слову, снижает уровень плохого холестерина, а льняное и кунжутное - предотвращают накопление жира.

Еще один секрет - использование рисовой муки вместо пшеничной. К глютену, который содержит пшеничная мука, легко привыкнуть. Из-за этого растет аппетит, нарушается работа кишечника. Мука из окары или рисовая дает чувство сытости намного раньше.