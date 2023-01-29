Грозный авторитет из Джентльменов удачи Никола Питерский существовал в реальной жизни

Не все персонажи фильма Джентльмены удачи были выдуманы Викторией Токаревой и Георгием Данелия: Никола Питерский реальный человек.

О Николе Питерском известно из книги Данелии Безбилетный пассажир, а также из его фильма Джентльмены удачи. Криминальный авторитет помог подруге матери Георгия Данелия. У той была подруга Цупа Мегрелидзе, которую в 1937 году отправили в лагерь, где она работала медсестрой.

К ней с тифом и попал Никола Питерский. Цупа раскусила, что он имитировал болезнь, втирая в кожу ртуть, чтобы избежать этапирования, но не не стала его выдавать, за что он ее впоследствии не единожды отблагодарит.

Позднее в больнице была совершена кража. У одной из нянечек стащили оставленные без присмотра ценные вещи, а у Цупы последнюю юбку. Она обратилась за помощью к Николе. Тот сначала стал уверять, что он тут ни при чем, но к вечеру вещи оказались на месте, а рядом лежала записка, где Никола говорил, чтобы мадам впредь держала свои вещи при себе.

В 1953 году, когда Цупа уже освободилась и была в Москве, к ней на машине подъехал Никола Питерский, подвез до нужного места, и предложил помочь деньгами пока она не встанет на ноги, уверяя, что они заработаны честным путем. Но Цупа поблагодарила, и отказалась.