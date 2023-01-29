Блинкен: США сделают все возможное, чтобы Иран не получил ядерное оружие
2023-01-29 20:49
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США сделают все возможное, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие.
По его словам, на данный момент рассматривается несколько вариантов для достижения этой цели.
Ранее глава Минобороны Израиля Бени Ганц сказал, что Иран приближается к созданию ядерного оружия.
Он сообщил, что эта информация подтверждается данными, полученными израильской разведкой.
Опубликовано: Светлана Репина
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Наталья
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