Литовские врачи назвали самый ранний симптом болезни Паркинсона

Литовские врачи выяснили, что самым ранним симптомом развития болезни Паркинсона является изменение речи.

В таких случаях люди начинают разговаривать невнятно, говорят медленнее и тише, чем раньше, без экспрессии.

Подобные проблемы при развитии болезни Паркинсона возникают раньше, чем нарушения равновесия и тремор.

Врачи объясняют речевые изменения тем, что при болезни Паркинсона массово гибнут клетки головного мозга.