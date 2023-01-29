Литовские врачи назвали самый ранний симптом болезни Паркинсона
2023-01-29 21:17
Литовские врачи выяснили, что самым ранним симптомом развития болезни Паркинсона является изменение речи.
В таких случаях люди начинают разговаривать невнятно, говорят медленнее и тише, чем раньше, без экспрессии.
Подобные проблемы при развитии болезни Паркинсона возникают раньше, чем нарушения равновесия и тремор.
Врачи объясняют речевые изменения тем, что при болезни Паркинсона массово гибнут клетки головного мозга.
Опубликовано: Светлана Репина
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Наталья
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