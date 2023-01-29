Хинштейн ответил на вопрос о пропаганде ЛГБТ в мультфильме «Голубой щенок»

Глава комитета Госдумы ответил на вопрос о пропаганде ЛГБТ в мультфильме «Голубой щенок».

Закон о запрете "пропаганды ЛГБТ" не коснется мультфильма "Голубой щенок", заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Депутат представляет фракцию "Единая Россия".

В своем Telegram парламентарий сообщил, что под запрет не попадает слово "радуга", если речь идет о природном явлении.

Ранее международный театральный фестиваль "Радуга" сменил название на детский фестиваль им. А.А.Брянцева. Директор ТЮЗа Светлана Лаврецова сообщила, что название сменили "на опережение", именно из-за запрета пропаганды ЛГБТ.