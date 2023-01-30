Китай озабочен тем как глубоко на Восток пытается распространиться НАТО

США и НАТО усиливают давление на своих союзников в военном присутствии не только в Восточной Европе, но и в Азии.

Выступление шефа НАТО Йенса Столтенберга во время визита в Южную Корею насторожило и озаботило власти КНР планами блока.

«Главное намерение возглавляемой США НАТО состоит в том, чтобы создать азиатскую версию альянса, служащую поддержанию гегемонии и порядка в сговоре с вассальными силами», — отметил представитель научного общества КНР Ким Дон Мён.

НАТО уже заявляло летом 2022 года о намерении создать в азиатском регионе свою группировку и последовательно идет к этому вместе с Австралией, Японией и Южной Кореей.