Китай озабочен тем как глубоко на Восток пытается распространиться НАТО
США и НАТО усиливают давление на своих союзников в военном присутствии не только в Восточной Европе, но и в Азии.
Выступление шефа НАТО Йенса Столтенберга во время визита в Южную Корею насторожило и озаботило власти КНР планами блока.
«Главное намерение возглавляемой США НАТО состоит в том, чтобы создать азиатскую версию альянса, служащую поддержанию гегемонии и порядка в сговоре с вассальными силами», — отметил представитель научного общества КНР Ким Дон Мён.
НАТО уже заявляло летом 2022 года о намерении создать в азиатском регионе свою группировку и последовательно идет к этому вместе с Австралией, Японией и Южной Кореей.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья
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