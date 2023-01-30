Певец Александр Новиков высмеял слухи о собственной смерти

Бард был немало удивлен сплетням о своей кончине, которые недавно появились в социальных сетях.

Известный исполнитель решил не оставлять без внимания сплетни о своей кончине и прокомментировал их в Телеграмм-канале, сообщает Рамблер.

«За долгие годы жизни чего о себе только не начитался. Но вот, что скончался - такое впервые. Пока читаю это сообщение не с того, а с этого света», - признался певец.

Он отметил, что желтая пресса в его отношении «до такого идиотизма ещё не доходила». Пожелал своим зрителям, поклонникам и слушателям всего самого доброго. И подписался: «Живой и радостный Александр Новиков».

Ранее шансонье в ответ на критику екатеринбуржцев обратился к телеведущему Владимиру Соловьеву.

Певец и композитор был возмущен обвинениями журналиста в адрес жителей этого региона, а также губернатора Свердловской области.