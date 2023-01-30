Певец Александр Новиков высмеял слухи о собственной смерти
Бард был немало удивлен сплетням о своей кончине, которые недавно появились в социальных сетях.
Известный исполнитель решил не оставлять без внимания сплетни о своей кончине и прокомментировал их в Телеграмм-канале, сообщает Рамблер.
«За долгие годы жизни чего о себе только не начитался. Но вот, что скончался - такое впервые. Пока читаю это сообщение не с того, а с этого света», - признался певец.
Он отметил, что желтая пресса в его отношении «до такого идиотизма ещё не доходила». Пожелал своим зрителям, поклонникам и слушателям всего самого доброго. И подписался: «Живой и радостный Александр Новиков».
Ранее шансонье в ответ на критику екатеринбуржцев обратился к телеведущему Владимиру Соловьеву.
Певец и композитор был возмущен обвинениями журналиста в адрес жителей этого региона, а также губернатора Свердловской области.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Храмова Оксана
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