Этот чудак из Квинсленда (Австралия) считает себя самым смекалистым и хитроумным

Велосипедист додумался, как можно ускорить своё транспортное средство. Передвигаясь на велосипеде, незнакомец додумался, как можно сильно ускорить своё транспортное средство, и ухватился за автомобильный прицеп.

Мало того, что велосипед понёсся с куда большей скоростью, так мужчине ещё и не пришлось крутить педали.

Однако, поступок велосипедиста особенного одобрения не вызвал.

Комментаторы порицают подобное безрассудство, а один даже припомнил своего старого знакомого.

Тот якобы тоже любил так развлекаться, и теперь он, к сожалению, покоится с миром.