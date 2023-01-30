Этот чудак из Квинсленда (Австралия) считает себя самым смекалистым и хитроумным
2023-01-30 10:04
Велосипедист додумался, как можно ускорить своё транспортное средство. Передвигаясь на велосипеде, незнакомец додумался, как можно сильно ускорить своё транспортное средство, и ухватился за автомобильный прицеп.
Мало того, что велосипед понёсся с куда большей скоростью, так мужчине ещё и не пришлось крутить педали.
Однако, поступок велосипедиста особенного одобрения не вызвал.
Комментаторы порицают подобное безрассудство, а один даже припомнил своего старого знакомого.
Тот якобы тоже любил так развлекаться, и теперь он, к сожалению, покоится с миром.
Опубликовано: Антон Райт
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Храмова Оксана
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