The Jerusalem Post: Завод в Иране по производству беспилотников и ракет был атакован ВВС США

В то время как иранские власти заявляют, что атака беспилотников 29 января на завод по производству боеприпасов в Исфахане потерпела неудачу, израильские СМИ придерживаются другого мнения и сообщают о "феноменальном успехе".

В то же время они указывают, что часть повреждений, видимых в опубликованных в сети материалах, может быть связана с землетрясением в Иране.

После субботней атаки беспилотников на военный объект в Исфахане, третьем по величине городе Ирана, где произошли четыре взрыва, оценки ущерба, нанесенного в результате этих действий, расходятся.

Власти Тегерана охарактеризовали атаку как "неудачную", а в заявлении министерства обороны Ирана говорится, что инцидент "не привел к жертвам, есть лишь незначительные повреждения крыши".

Однако, как отмечает The Jerusalem Post, ущерб, задокументированный в социальных сетях, похоже, выходит далеко за рамки "незначительного повреждения крыши", о котором говорит Тегеран. Он также называет кампанию "феноменальным успехом".

Израильский портал указывает, что, кроме Моссада, в мире есть несколько организаций, которые обладают передовыми ударными возможностями, продемонстрированными в этой операции.

Неясно, какова была конкретная цель атаки и был ли объект по разработке "передового оружия" заводом по производству обычного оружия или объектом двойного назначения.

Потому что некоторые баллистические ракеты или оборудование для производства взрывчатых веществ могут использоваться как в обычном, так и в ядерном оружии.

Как отмечает The Jerusalem Post, в социальных сетях появились предположения, что инцидент связывают с доставкой Ираном дронов в Россию .

Сайт израильских национальных новостей пишет, что взрыв на военном объекте в Исфахане был атакой беспилотника на завод по производству боеприпасов, и что атака была осуществлена ​​военно-воздушными силами США и другой страны, не являющейся Израилем, а действие было намеревался послать сообщение Ирану и России, что Соединенные Штаты не позволят строить заводы по производству баллистического оружия.

The Jerusalem Post также указывает, что в субботу в Иране произошло землетрясение, и некоторые кадры в социальных сетях, показывающие предполагаемые атаки беспилотников на иранскую военную инфраструктуру, на самом деле могут быть кадрами, связанными с землетрясением.