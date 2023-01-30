Кофе с лимоном: эксперты объяснили, как такое сочетание отражается на организме

Без кофе трудно представить нашу жизнь: его пьют дома, на работе, в кафе и даже во время прогулки. Стоит ли добавлять лимон в бодрящий напиток.

Сочетание кофе и лимона могут оказать на сердце самые разные эффекты, отметил невролог, нейрофизиолог Ринат Гимранов. Он напомнил, что кофеин провоцирует тахикардию, подъем артериального давления. А лимон - улучшает тонус и эластичность сосудистых стенок благодаря витамину С.

«За счет таких эффектов возрастает работоспособность, появляется ощущение бодрости, прилива сил. Кто-то может взбодриться чуть больше, кто-то - чуть меньше», - подчеркнул Ринат Гимранов.

По словам невролога, эти продукты ускоряют обмен веществ, и это может способствовать снижению лишнего веса (после нескольких недель употребления). Но нужно знать: кофе с лимоном не сжигают жиры, а только способствуют похудению.

Что происходит, когда в кофе добавляют лимон? «Кофе наш организм закисляет, — объяснила нутрициолог Ульяна Беликова. - Учитывая, что патологические состояния развиваются именно на фоне кислой среды, надо стараться ее защелачивать».

По словам специалиста, лимон оказывает сильное ощелачивающее действие на организм и нейтрализует окисляющий эффект кофеина. В итоге получается хорошее сочетание.

Кроме того, кофе с лимоном богаты природными антиоксидантами. Как правильно его пить?

Ульяна Беликова посоветовала пить кофе из натуральных зерен - растворимый порошок в расчет не идет. Употреблять его лучше не натощак. И, конечно, - соблюдать умеренность.