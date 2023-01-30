Город, который невозможно покинуть или уникальная дорожная развязка

Китай знаменит своими грандиозными проектами и впечатляющей инфраструктурой, которые огромными темпами прогрессирует по всей стране.

Здесь и расположился интересный транспортный узел, самый сложный во всем мире. Называется Huangjuewan и находится в городе Чунцин.

Он имеет 5 уровней.

Высота верхней автострады 37 метров от земли. Сооружение было придумано не спроста.

Развязка объединяет в себе 15 дорог с 8 разных направлений, в том числе 3 аэропорта.

Местные власти утверждают, что все магистрали хорошо пронумерованы и обозначены, а в случае выбора неправильного пути можно развернуться на расстоянии не далее одного километра.

Местное население предупреждают, что при движении на этом участке трассы навигатор иногда показывает не верный путь и может ошибаться. Из-за этого автомобилисты прозвали его "городом, который никогда не покинем".

Это строение у одних вызывает восхищение, у других страх.

Для тех, кто впервые здесь проезжает, в большинстве своем, выбирают не правильный маршрут.

Ограничение скорости на автомагистрали, в пределах путепровода, составляет 60 км/ч, а в некоторых местах и 40 км/ч.

Чунцин является одним из крупнейших мегаполисов в Китае, вся агломерация с тремя аэропортами насчитывает почти 50 миллионов жителей.