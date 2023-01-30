Уезжаете в отпуск? Положите монетку в морозилку

Этот незатейливый метод поможет вам понять пригодность в употребление продуктов, оставленных в холодильнике.

И вот вы вернулись в родные пенаты после долгого отсутствия. Увидели на табло холодильника, электронных часов, микроволновой печи сброшены настройки или время.

Это является фактом отключения электричества, но одно не понятно: какое время это продолжалось?

Для нас это важно. В холодильнике и морозилке осталась еда, которую мы можем приготовить и употребить. А если вдруг продукты долго находились в тепле, то непременно они должны отправиться в мусорное ведро.

Для этого и придуман способ с металлической монеткой. Нужно наполнить стакан водой и поставить в морозилку, чтобы жидкость полностью замерзла. Далее кладем сверху на лед в стакане ту самую монету.

По прибытию домой проверяете в каком месте она находится. При отсутствии электричества лед начнет таять и ваша монетка под действием силы тяжести будет постепенно погружаться.

Если отключение было долгим, то она и вовсе окажется на дне стакана. После этого вы точно будете знать, что например, то же самое замороженное мясо нужно отправить на помойку.

Вот такой простой и недорогой метод избавит вас от проблем с отравлением.