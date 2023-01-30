Тараканы - настоящие супергерои в мире насекомых

Когда американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, тогда все живое и не живое было стерто с лица земли. Но спустя некоторое время из-под завалов зданий стали появляться тараканы.

Выдерживают дозу радиации до 6400 рад, в то время как человек погибает при 1000.

Ночные вредители, пережившие динозавров и живущие до 10 лет

Эти насекомые существовали еще до периода появления динозавров, более 200 миллионов лет назад.

Существует 4600 видов тараканов. Тех кого мы видели, это лишь малая разновидность. Около 30 видов выбрали городской стиль жизни. Основная часть обитает в тропических климатах, пещерах, лесах.

Самые большие особи обитают в Австралии. Достигают длины до 8 см, весом в 35 грамм, и могут спокойно себе прожить до 10 лет!

Тараканы ассоциируются как что-то грязное, противное, или как, вредитель и переносчик заболеваний. Главное их отличие от других насекомых, что они ведут ночной образ жизни.

Гурманы в еде, которые не замерзнут

Могут питаться всем, чем угодно. Но это не говорит о том, что они без разбора поглощают все на своем пути.

Наоборот, они очень избирательны в питательной ценности своей еды. Тараканы это машины киборги, подготовленные к выживанию в любой сложной ситуации.

Многие перебьются без пищи в течение нескольких дней, а самые отважные до полутора месяцев. Они попросту замедляют метаболизм. Это отличная функция организма, которой люди могут только позавидовать.

Есть индивидуумы, переходящие в спящий режим. Например, при холодном времени года могут замерзнуть, а в теплое снова оттаять и вернуться к нормальной жизни.

Интересен факт, что без головы они в состоянии жить дальше, пока умрут от голода!

Не смыть в унитаз и не задушить

Если его просто смыть в унитаз, то он не погибнет, а начнет жить в другом месте.

Для таких случаев на их теле расположены дыхательные отверстия, при попадании в воду активируется функция закрытия этих "ноздрей". В бездыханном состоянии они проводят до 40 минут и столько же до момента задыхания.

Чувствительные спринтеры

Удивительная функция, тараканы чувствуют изменения направления воздушных потоков.

Им достаточно несколько долей секунд, чтоб включить турбо режим и убежать от опасности со скоростью 80 сантиметров в секунду!

Если бы они еще при этом маневрировали, то попасть в них тапком точно не получиться.

Прячутся в человеческой пище

Никто не может дать вам полную гарантию, что в том же шоколаде вы не встретите частичку таракана, который попал туда, решив отсидеться в фундуке.

Также это касается остальных продуктов питания.

Есть даже правила пищевых продуктов, допускающие содержание насекомых в еде.