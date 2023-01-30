ПраймПресс: Как предположили в ЕАБР, зарплаты в Беларуси в начале года начнут расти

В еженедельном обзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР) сообщается о предположительном росте белорусских зарплат в начале 2023 года.

Из сообщения ЕАБР следует, что на конец 2022 года рынок труда в Беларуси сохранял сильные позиции:

"В декабре отмечен рост реальной заработной платы на 0,6% год к году. При этом уровень безработицы в IV квартале составил 3,6%, уменьшившись с 3,8% годом ранее"

По поводу зарплаты граждан в начале этого года специалисты отметили следующее:

"Динамика реальной заработной платы может сохранить положительные годовые темпы роста в начале текущего года"

По мнению аналитиков ЕАБР, растущие заработные платы белорусов, вероятно, связаны с приостановкой инфляции, которой содействовали правильные административные меры.