ПраймПресс: Как предположили в ЕАБР, зарплаты в Беларуси в начале года начнут расти
В еженедельном обзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР) сообщается о предположительном росте белорусских зарплат в начале 2023 года.
Из сообщения ЕАБР следует, что на конец 2022 года рынок труда в Беларуси сохранял сильные позиции:
"В декабре отмечен рост реальной заработной платы на 0,6% год к году. При этом уровень безработицы в IV квартале составил 3,6%, уменьшившись с 3,8% годом ранее"
По поводу зарплаты граждан в начале этого года специалисты отметили следующее:
"Динамика реальной заработной платы может сохранить положительные годовые темпы роста в начале текущего года"
По мнению аналитиков ЕАБР, растущие заработные платы белорусов, вероятно, связаны с приостановкой инфляции, которой содействовали правильные административные меры.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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