Самая высоко летающая птица

Полет пассажирского самолета проходит на высоте 9000-12500 метров. Это оптимальная высота для полетов. Многие ошибочно могут подумать, что птиц там встретить нельзя. Но на самом деле это не так.

Представляем белоголового грифа Рюппеля или африканский сип, он поднимается на высоту до 11 300 метров от земли! А по некоторым данным и до 12150 метров.

Назван по имени немецкого зоолога Эдуарда Рюппеля.

Основная среда обитания - Африка. Размах крыльев достигает до 2,5 метров. Питаются падалью. Может долго находится в полете, парит со скоростью 35 км/ч.

Известен случай столкновения этой птицы на высоте 11,3 км с самолетом, который привел к повреждению одного из двигателей.

До сих пор остается загадкой для ученых, как на такой высоте белоголовый гриф не погибает. Может это связано с особым содержанием гемоглобина в крови.

Стоит напомнить, что с увеличением высоты меняется давление и температура. На 11 км температура воздуха составляет около -57 градусов Цельсия.