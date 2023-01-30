Ученые пояснили, почему обиды могут нести смертельную опасность

Обида становится причиной не только плохого настроения, но и физического расстройства. В результате дают о себе знать ангина, простуды и даже онклогия.

Обиды могут стать причиной простуды и даже онкологических заболеваний, считает психолог Наталья Наумова. В интервью РИА Новости эксперт дала советы, как избежать подобных последствий.

«Обиды разрушают жизнь, ухудшают состояние человека и его отношения с людьми», – подчеркнула психолог.

Дело в том, что при обиде запускаются негативные мысли, вызывающие тревогу, злость, агрессию. Человек с ними не справляется, и тогда жизнь зацикливается на обиде, жажде мести.

Обида становится причиной не только плохого настроения, но и физического расстройства. В результате дают о себе знать ангина, простуды, дает сбой щитовидная железа, страдает сердечно-сосудистая система.

А при затяжных обидах - развиваются онкологические заболевания из-за постоянного стресса. В момент таких эмоций очень важно анализировать тело, понимать, что с ним происходит.

Как справиться с обидами? Нужно дать себе определенное время на переживания. Скажем: «я переживаю 5 минут и затем успокаиваю боль». Чтобы успокоиться, очень важно найти сосредоточение боли, мысленно уменьшить его. Такой метод вроде пластыря - не решает проблему сразу, однако снимает симптомы в момент.

Специалист рекомендует не накапливать обиды. Понять - почему человек так себя повел. Если это близкие люди, можно поговорить, если нет – оставить этого человека в покое, мысленно сказав, что прощаете его.

«В обиде человек, как правило, наказывает не только другого, а и себя, показывая, что он закрывается», – подытожила психолог.