Грандиозный подземный город в истории человечества

Это сооружение должно было стать защитой, чтобы укрыться от атомной войны. Поэтому было придумано сделать огромный, подземный, независимый комплекс, в котором поместилось бы все население Пекина - 6 миллионов человек.

В данный момент объект закрыт для людей, но также остается образцом гениальности изобретателей, и доказывает, что китайцы реально были подготовлены к ядерному конфликту.

В конце 60-х годов прошлого века Мао Цзэдун предложил строительство этого сооружения, который должен был находиться недалеко от Пекина.

Главные приоритеты были простыми: поместить всех жителей столицы, независимость, возможность перемещения в разные районы Китая. Тайна о существовании "подземки" была сохранена до 1980-х годов.

Около 300 тыс.населения были задействованы в строительстве - молодежь, студенты, солдаты и граждане. Благодаря усилиям всех были разработаны 85 квадратных километров города.

По некоторым данным туннели простираются на 7000 км! Помещения расположены на глубине 8 - 18 метров от поверхности земли.

Более усиленные и укрепленные части были сделаны для властей. Сеть коридоров и проходов связывает правительственные объекты, площадь Тяньаньмэнь, аэропорт, вокзалы. Самый длинный переход - 100 км до Тяньцзиня.

Китайцы предусмотрели все. Город имеет свою вентиляционную систему, в случае загрязнения воздуха, она сможет уберечь от заражения радиацией.

А специальные ворота - от затопления и защиты от внешнего удара. Также была предусмотрена питьевая вода, которая добывалась из 7 скважин, равномерно распределенных по всей территории. Некоторые туннели могут спокойно вместить военную технику.

Здесь было все для жизни: больницы, продуктовые магазины, рестораны быстрого питания, разнообразные склады, фабрики, театры.

Были созданы условия для выращивания грибов и растений, которые не требуют много света. Здесь было все необходимое, чтобы переждать последствия, выжить и жить после внезапной войны с применением ядерного оружия.

В течении многого времени это было местом обитания людей, пришедших жить в столицу, чтобы трудоустроиться, так как цены за съем жилья очень высокие.

Даже в определенное время здесь открывали отели. Полиция постоянно борется с "незаконными жителями". Не понятно в каком состоянии в настоящее время находиться комплекс, но одно можно утверждать, что он готов к эвакуации пекинцев.