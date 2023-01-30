38 килограммов веса: дочь пародиста Пескова заподозрили в анорексии

Представительница звездной семьи испугала своих близких резким похудением. 36-летняя Дарья заверила, что не имеет проблем со здоровьем.

Дарья Александра Пескова очень резко похудела. И при росте 160 сантиметров весит всего 38 килограммов. Дочь звезды заверила, что в еде себя не ограничивает и ест, когда чувствует голод, сообщает Космополитен.

«Мне комфортно. Я классно себя чувствую. У меня нет проблем, анорексии. Я проверялась у врачей. У меня животик есть, грудь - попы только нет», — заявила Дарья.

Концертный директор театра-студии «Непоседы» заявила: она запрещает себе лишь один продукт – рис. Кроме того, Дарья Пескова делает послабления из-за жесткого графика работы и позволяет ночные перекусы.

«Ем, когда хочу есть. Могу ночью съесть горячие бутерброды, бургеры. Когда не хочу есть – не ем. Могу сутки не хотеть. Но диеты никакой нет. Я поздно ложусь, порой хочется в 3 часа ночи покушать. Сегодня ела йогурт и бутерброд с колбаской», — поделилась Пескова.

Но отец молодой женщины уверен, что у дочери могут быть проблемы со здоровьем. Александр Песков настаивает, чтобы Дарья обратилась к врачам.

«Я хотел бы, чтобы она пошла к врачам. Знаю, подобное было с Юлькой Началовой. Это кошмар, конечно. Этого нельзя допускать. Я постоянно ей говорю, что это надо. Мало ли что?» — указал Песков.

Песков себя винит в том, что Дарья резко сбросила вес. «Она стала полнеть, и я всегда ей говорил: «Посмотри на Кристину Орбакайте, на Леру Кудрявцеву. Хочу такую дочь». Тут виноват, честно признаюсь. Сказал, что она полновата - и как отрезало», — признался артист в шоу "Звезды сошлись".