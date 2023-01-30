ФСБ задержала трёх школьников-диверсантов, повредивших ж/д пути в Подмосковье

Агенты ФСБ РФ задержали трёх школьников-диверсантов, целенаправленно повредивших ж/д пути в Подмосковье по заданию из мессенджера Telegram.

30 января российское информационное агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области, сообщило о задержании агентами Федеральной службы безопасности РФ трёх учащихся восьмого класса, устроивших диверсию на железнодорожных путях в Подмосковье.

Согласно имеющейся в распоряжении обозревателей ТАСС информации, школьники-диверсанты, проживающие в городе Чехов повредили ж/д пути на станции Москва - Курская.

Отмечается, что задержанные несовершеннолетние в мессенджере Telegram вступили в контакт с неизвестными лицами, которые за деньги предложили повредить пути, обстоятельства произошедшего уточняются.