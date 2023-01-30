В Минске задержана участница российского шоу «Голос» Александра Захарик

В Минске задержана участница российского телепроекта «Голос» певица Александра Захарик.

Сообщается, что ей предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них.

Дома у Александры Захарик прошел обыск. Сама она в настоящее время находится в следственном изоляторе.

Александра Захарик исполняет джазовые композиции. Помимо участия в «Голосе», она дважды выходила в финал белорусского отбора на «Евровидение».