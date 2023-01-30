Dawn: при взрыве в мечети в Пакистане погибло не менее 59 человек

Издание Dawn сообщает, что во время взрыва в мечети в пакистанском городе Пешавар погибло как минимум 59 человек.

Еще 157 человек были ранены. После инцидента в данном регионе объявлен красный уровень опасности.

На улицах усилено патрулирование полиции, в ближайших районах проходят проверки.

Взрыв в мечети устроил террорист-смертник, когда внутри находилось около 120 человек. Смертник был в первом ряду.