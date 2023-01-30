Bloomberg: Германия попытается ограничить импорт сжиженного газа из России

В распоряжении агентства Bloomberg оказался правительственный документ, подтверждающий, что власти ФРГ пытаются ограничить импорт сжиженного природного газа из России.

Сообщается, что федеральное правительство Германии намерено принять меры, исключающие закупки СПГ в России.

Власти Германии полагают, что это решение будет способствовать снижению зависимости от импортных энергоресурсов.

Ранее в Минэкономики ФРГ составили план полного замещения российского газа к 2026 году.