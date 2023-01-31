Огурцы и помидоры не рекомендуется класть в один салат
2023-01-31 02:13
Эти продукты несовместимы между собой: помидоры - кислый продукт, а огурцы - щелочной.
Многие люди любят свежий и ароматный салат из помидоров и огурцов. Но оказывается, эти овощи не сочетаемы друг с другом.
Помидоры создают кислую среду в организме, а огурцы - ощелачивают его. Поэтому их не советуют смешивать между собой.
Если смешать их в одном салате, то они нейтрализуют друг друга. Кроме этого, они образуют соли, негативно воздействующие на работу почек и печени.
Тот и другой продукт диетологи рекомендуют есть отдельно, и желательно без соли, в первозданном виде.
Это поможет не только оценить оригинальный вкус помидоров и огурцов, но и будет здоровее для организма.
Опубликовано: Наталья Павлова