Огурцы и помидоры не рекомендуется класть в один салат

Эти продукты несовместимы между собой: помидоры - кислый продукт, а огурцы - щелочной.

Многие люди любят свежий и ароматный салат из помидоров и огурцов. Но оказывается, эти овощи не сочетаемы друг с другом.

Помидоры создают кислую среду в организме, а огурцы - ощелачивают его. Поэтому их не советуют смешивать между собой.

Если смешать их в одном салате, то они нейтрализуют друг друга. Кроме этого, они образуют соли, негативно воздействующие на работу почек и печени.

Тот и другой продукт диетологи рекомендуют есть отдельно, и желательно без соли, в первозданном виде.

Это поможет не только оценить оригинальный вкус помидоров и огурцов, но и будет здоровее для организма.