Ллойд Остин: США применят ядерное оружие против КНДР в случае нападения на Южную Корею
2023-01-31 11:13
Вашингтон готов ответить КНДР, если та нападет на Южную Корею. Пентагон готов применить ядерное оружие.
По словам главы Пентагона Ллойда Остина, Соединенные Штаты готовы применить против КНДР даже ядерное оружие.
Он заявил, что такое развитие событий возможно в случае, если Северная Корея нападет на Южную.
"США привержены обязательству применить обычное и ядерное оружие в целях сдерживания и для защиты Южной Кореи", - заявил Остин.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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