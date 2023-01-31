Замнач Генштаба ВС РФ генерал Бурдинский назвал законными целями аэродромы стран НАТО

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал Евгений Бурдинский заявил, что аэродромы НАТО в случае их использования в украинском конфликте, станут "законной целью" для России, сообщает "Интерфакс".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает поставки боевых самолетов в Украину. Портал Politico со ссылкой на помощника министра обороны Франции сообщил, что власти в Париже рассматривают просьбу Киева об обучении украинских пилотов полетам на истребителях.

Генерал Евгений Бурдинский не исключил, что в случае переброски авиации в Украину НАТО предоставит для ее использования собственные аэропорты в соседних странах.

Он заявил, что "если они (страны НАТО — ред.) решат использовать авиацию, она может начать действовать из близлежащих аэродромов НАТО (например, в Румынии и Польше). В данном случае я абсолютно убежден, что с точки зрения международного права они становятся законными целями уничтожения".

"А потом пусть сами американцы думают, как на это реагировать — идти ли из-за этого на войну или сказать союзникам: "Это ваше дело, сами позаботьтесь о русских", — добавил Бурдинский в интервью РИА Новости.

Весной прошлого года Москва направила странам-членам НАТО ноту по поводу передачи вооружения украинской армии. Министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил, что любые поставки с военной техникой станут законной целью для российских сил.